Lozano: “E’ stata tra le mie migliori partite, Eintracht competitivo”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha dichiarato la sua ai microfoni di Sky Sport in merito al 2-0 rifilato all’Eintracht Francoforte: “Abbiamo compiuto un grande sforzo contro una squadra di alto livello. Era difficile da gestire, ma abbiamo disputato un buon incontro”. “Sì, credo che questa sia stata tra le mie migliori partite in maglia Napoli. Dobbiamo tutti lavorare duramente per continuare su questa strada “.

Dove potete arrivare in UCL ? “Non ne ho idea. Dobbiamo prendere una partita alla volta e lavorare duramente. La squadra è forte con grandi giocatori, questo è molto positivo”.

La gara di stasera chiude tutto? “Assolutamente no, abbiamo più di 90 minuti a disposizione e l’Eintracht è una squadra competitiva”.