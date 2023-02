Zielinski a Mediaset: “A Napoli sarà difficile, vogliamo passare ai quarti”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha dato la sua opinione a seguito della vittoria in Champions League contro Francoforte al microfoni di Mediaset: “Abbiamo giocato bene, l’Eintracht ci ha lasciato spazio per entrare con i difensori. Inoltre, abbiamo avuto ampie opportunità di segnare. La prima mezz’ora è stata un po’ complicata, ma siamo riusciti a fare progressi e abbiamo controllato la partita. Avremmo potuto segnare di più per chiudere il discorso qualificazione, ma a Napoli sarà un’altra partita difficile. Faremo del nostro meglio per ottenere un altro grande risultato e passare al turno successivo”.

Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti: chi è il più bravo? “Tutti i nostri allenatori sono eccellenti. Ma con Spalletti stiamo ottenendo risultati straordinari e possiamo essere ancora più orgogliosi”.