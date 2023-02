Il Napoli espugna Francoforte: le pagelle di MondoNapoli

Con una prova quasi impeccabile, il Napoli mette un piede agli ottavi. Gli azzurri battono 2-0 l’Eintracht di Francoforte, facilitandosi il passaggio del turno in vista del ritorno al Maradona.

Meret 6,5 – Praticamente mai impegnato durante i 90 minuti, non effettua nessuna parata importante ma dà sicurezza in uscita e sui cross.

Di Lorenzo 7,5 – Prestazione fantastica del capitano, impreziosita dal fantastico gol del 2-0.

Kim 7 – Il muro coreano non lascia passare nulla, facendo passare una serata tranquilla a Meret.

Rrahmani 6,5 – Solita partita attenta in difesa, solido e preciso in impostazione.

Olivera 6,5 – L’uruguagio dimostra le qualità per cui Spalletti continua a preferirlo a Mario Rui quando c’è bisogno di attenzione in fase difensiva.

Anguissa 7 – Il camerunense torna ad incantare, suo il passaggio che propizia il bellissimo gol di Di Lorenzo.

Lobotka 7 – Il faro del centrocampo azzurro detta legge e dopo un inizio difficile, mette ordine nella manovra azzurra. Sempre più insostituibile.

Zielinski 6,5 – Forse il meno brillante tra gli azzurri, ma sicuramente la prestazione è sufficiente.

Kvaratskhelia 7 – Sbaglia il rigore ma poi si fa perdonare dimostrandosi il più pericoloso degli azzurri. L’assist a Di Lorenzo è clamoroso.

Osimhen 7,5 – Ormai non stupisce più, il nigeriano segna sempre. Si fa trovare sempre pronto, non perde un pallone e lotta come un guerriero. Solo il fuorigioco gli nega la gioia della doppietta.

Lozano 7 – Ottima partita del messicano, sempre più sicuro ed efficace nell’1 contro 1. Bellissimo l’assist per Osimhen che deve solo insaccare a porta vuota.

Elmas 6, Ndombele 6, Politano 6, Simeone 6.

Spalletti 6,5.