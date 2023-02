Trevisani: “Spalletti non è un allenatore ma un genio, il Napoli anche senza il suo ex capitano vince lo Scudetto”

Riccardo Trevisani ha rilasciato un’intervista ai microfoni della nota pagina social Cronache di Spogliatoio, in cui ha parlato anche di Luciano Spalletti. Il telecronista della Mediaset ha parlato del tecnico toscano e di quanto bene ha fatto dove ha allenato, tra Udinese, le due volte a Roma, Zenit, Inter e infine a Napoli. Lo ha definito un genio, non un semplice allenatore, perché anche senza Totti, Icardi e Insigne è riuscito a far bene, quando nessuno credeva nelle sue capacità. Queste le sue parole: “La Roma ha fatto 87 punti senza Totti, record di punti della storia della Roma, con Dzeko che fece 39 gol al posto di Totti, e Spalletti ha avuto a che fare anche con Icardi e Insigne, tutto sommato in maniera differente e con forze motrici differenti. L’Inter senza Icardi è andata in Champions League, la Roma senza Totti è andata in Champions League, e il Napoli senza Insigne vince lo Scudetto, Spalletti non è un allenatore, Spalletti è un genio, stiamo parando di un genio, di uno che doveva salvare l’Udinese e l’ha poi portata in Champions. Una volta doveva vincere il campionato, ovvero con lo Zenit, e l’ha vinto. In campionato doveva fare sesto e l’ha poi vinto. Ha vinto il campionato con Coppi, l’ha vinto sul Mortirolo, mentre gli altri partivano sul Giro d’Italia”.