Richards: “Se dovessi scommettere sulla vincitrice della Champions, ora direi il Napoli”

Micach Richards, ex calciatore e difensore del Manchester City, protagonista anche di un’avventura italiana con la Fiorentina, ha parlato ai microfoni dell’emitette statunitense CBS della favorita per la vittoria della Champions League.

Quest’ultimo avrebbe fatto il nome del Napoli, come ipotetica vincitrice della UCL e come scommessa sulla quale puntare: “Se dovessi scegliere una squadra in particolare, farei il nome del Napoli. Stanno benissimo e vanno alla grande. Verso le fasi finali della Champions tutte le squadra iniziano a dare il meglio di sè e a rendere di più”.