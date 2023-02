Chiariello: “Ndombele non verrà riscattato a fine stagione dal Napoli”

Umberto Chiariello, in diretta su Radio Napoli Centrale, si è espresso su Tanguy Ndombele.

Il giornalista campano si è esposto sul riscatto dell’ex Tottenham: “Elmas può prendere il posto di Zielisnki. Si è dimostrato un vero fattore in zona rete, superando anche Ndombele in quelle che sono le gerarchie del Napoli. L’ex Tottenham non verrà riscattato a fine stagione”. Una notizia che dovrà poi essere riconfermata in fase di mercato, durante la sessione estiva, quando gli azzurri saranno obbligati a decidere cosa fare in futuro con il francese, vista anche la richiesta abbastanza onerosa degli Spurs, fissata già dal principio a 30 milioni di euro per il riscatto.