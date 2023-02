Gazzetta – Champions, è polimica tra i tifosi azzurri per i tagliandi del match contro l’Eintracht

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle polemiche sorte dopo la messa in vendita dei tagliandi per accedere alla gara contro l’Eintracht.

“Erano almeno 8mila i tifosi in coda virtuale per acquistare il tagliando, e solo una parte degli abbonati è riuscita ad acquistare il biglietto per il Deutsche Bank Park. Parecchi tifosi si sono imbufaliti per l’impossibilità ad accedere all’acquisto: avendo ottenuto un codice che dava diritto all’acquisto, pensavano già di avercela fatta, ma in fin dei conti solo uno su tre di fatto ha trovato posto”. Si Legge sul quotidiano.