CdM – Napoli a caccia di un vice Osimhen, ecco chi è l’osservato speciale

Si cerca un vice Osimhen, e in vista del mercato estivo il Napoli ha iniziato a fare sondaggi. Ha tenuto d’occhio un giovane attaccabte dell’Atalanta. Questo quanto evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola:

“La società partenopea potrebbe pensare anche di offrire il rinnovo a Osimhen, anche se gli attuali 4 milioni rendono la trattativa piuttosto ardua. Ecco perché il Napoli si starebbe cautelando e ha fatto un sondaggio per il danese Rasmus Højlund, 20 anni, in forza all’Atalanta. Quattro gol in 17 partite per il talentuoso giocatore nerazzurro, ma un futuro da campione”.