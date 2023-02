Alvino sicuro: “Napoli-Salernitana? Non sarà mai un derby”

Durante il posticipo tra Salernitana e Juventus, giocato ieri allo stadio Arechi di Salerno, si è verificato uno strano evento. Infatti, ai tre gol della squadra ospite, all’interno nello stadio si è sentito un boato, causato dall’esultanza dei tifosi. Ne ha parlato Carlo Alvino.

Ecco le sue parole: “Tanti tifosi della Juventus a Salerno? Non è una novità, nessuna sorpresa per me. Lì ce ne sono tanti. Voglio dire una cosa: perché considerare Napoli-Salernitana un derby? Non lo è. Si tratta di due squadre appartenente alla stessa regione, non alla stessa città. Di conseguenza il termine derby non è quello più appropriato. Non lo è e non lo sarà mai. Perché quando ci si riferisce a Brescia-Milan non si parla di derby? Perché non lo è, così come non lo è quello tra partenopei e granata”.