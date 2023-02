Rambaudi: “In Champions il Napoli può arrivare in finale, campionato deve essere allenamento mentale”

Roberto Rambaudi ha parlato nel corso di Televomero del Napoli e del suo cammino in Champions League: “Direi che non si è visto nulla di nuovo, è stata fatta la stessa partita con la Salernitana con il vantaggio arrivato a fine primo tempo. C’è stato un giropalla più lento, ma quella azzurra è una squadra che ti fa correre a vuoto e andare in difficoltà. Prima o poi trova la giocata giusta e ha la maturità, l’esperienza e la qualità per gestire la gara in questo modo. Il campionato per il Napoli deve essere un allenamento mentale per la Champions, gli azzurri non devono programmare i risultati. Lo Scudetto può arrivare con 75 punti. Quella di Spalletti è la squadra che in Europa gioca meglio a calcio, per me può arrivare alla finale europea”.