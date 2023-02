Cremonese, tre giocatori a rischio per la trasferta di Napoli

Dopo la vittoria in Coppa Italia al Maradona contro la banda di Spalletti, la squadra guidata da Ballardini tornerà a Napoli per il match di campionato. Nelle ultime ore, non ci sono state buone notizie per i lombardi. Nell’ultima sessione di allenamento l’attaccante Okereke ha svolto lavoro differenziato dopo aver accusato una microlesione all’adduttore. Anche Benassi e Quagliata preoccupano Ballardini rispettivamente a causa di un trauma contusivo e distrazione muscolare. Tutti e tre i giocatori sono a rischio per il match di domenica sera.