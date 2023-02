Cassano, ex giocatore di Inter e Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni al consueto appuntamento con la BoboTv. Queste le sue parole: “Se fossi in Inzaghi mi vergognerei:-13 dal Napoli che ha una squadra meno forte e con il monte ingaggi più basso. L’anno scorso in campionato è stato un disastro, ma ha tamponato con due trofei. L’unica occasione è la Champions, ma se non succederà la società sarà costretta ad agire”.