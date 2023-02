De Giovanni a sorpresa: “Napoli non accetta quanto sta succedendo alla Juventus”

Lo scrittore napoletano di fede azzurra Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio KissKiss Napoli, per parlare del caso Juventus.

Di seguito le sue parole: “Napoli non accetta la penalizzazione in classifica della Juventus. Napoli non accetta quanto sta accadendo al club bianconero, perché a noi piace competere sul campo ed il terreno di gioco, in questo momento, ha detto che la squadra di Luciano Spalletti è superiore alla compagine allenata da Allegri”.

De Giovanni poi ha concluso: “Napoli non accetta la penalizzazione della Juventus perché il Napoli l’ha battuta sul campo questa squadra. L’ha battuta per 5-1 prima ancora che arrivasse la sentenza della Corte federale che ha inflitto una penalizzazione di meno quindici punti in classifica alla Vecchia Signora. Napoli è una città pronta al trionfo, non ci sono triccaballacche e putipù, è una città matura, una Napoli senza Pulcinella, che aspetta di vincere e godersi questo grande e atteso traguardo”.