Bagni: “Un giocatore del Napoli mi ha fatto commuovere. Azzurri favoriti per i prossimi 3 anni”

A Radio Crc, per parlare della stagione del Napoli è intervenuto l’ex calciatore azzurro Salvatore Bagni.

Ecco le sue parole: “Il Napoli mi ha molto sorpreso, ero molto titubante. Adesso De Laurentiis crede nella Champions League e magari ci prende anche in questo. Il Napoli è stato un miracolo sportivo che non arrivo per caso, ma attraverso le idee di Giuntoli, del suo staff, della bravura dell’allenatore e dei giocatori. Questo gruppo andrà a vincere i campionati, non ha limiti. Abbiamo visto che le idee nello staff del Napoli non mancano, non hanno paura di rischiare. Kim e Osimhen faranno le fortune economiche del Napoli oltre a quelle sportive. Il Napoli sarà la favorita del campionato dei prossimi 2/3 anni”.

Su Simeone ha aggiunto: “È stato più sorprendente di Raspadori che molte volte non ha potuto giocare nel proprio ruolo. Simeone ha dato quel qualcosa in più che forse mancava all’attacco l’anno scorso. Ha dato anche qualità e volontà di incidere in un minimo minutaggio, mi ha fatto commuovere per come festeggiava quel gol. Lookman? È stata molto brava l’Atalanta a credere in lui dopo un campionato in cui non aveva fatto benissimo. A me i giocatori che ti puntano e ti saltano in uno contro uno piacciono”.