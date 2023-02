Auriemma: “Via Spalletti o 10 calciatori? La decisione di ADL”

I tifosi che si aspettavano un Napoli così protagonista prima dell’inizio del campionato, si contano sulle dita di una mano. Dopo il calciomercato che ha smantellato la squadra che l’ultimo anno era tornata a sognare lo scudetto, ci si aspettava sicuramente un ridimensionamento. E invece, la decisione di De Laurentiis di fare partire giocatori come Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabián Ruiz, ha pagato alla grande. Ne ha parlato il giornalista napoletano Raffaele Auriemma durante la trasmissione Terzo Tempo.

Ecco le sue parole a Tele A: “Ad aprile, il Napoli gettò alle ortiche lo scudetto dopo la sconfitta contro l’Empoli all’80esimo. De Laurentiis ordinò il ritiro ad oltranza che poi si risolse in una serie di cene. Il presidente doveva capire cosa stava succedendo. Lui si trovò di fronte a un bivio: mando via l’allenatore Spalletti o dieci calciatori? Lui mandò via i dieci giocatori tenendo il mister”.