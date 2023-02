Mattino – Bernardeschi: “Questo Napoli non nasce dal nulla…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Federico Bernardeschi.

L’ex attaccante della Juventus si è soffermato sul Napoli, elogiando la forza di squadra e società: “Questo Napoli non nasce dal nulla. Ha una programmazione alle spalle che viene da lontano: De Laurentiis sono cinque-sei anni che allestisce una gruppo che può lottare per il primo posto. Ha una visione vincente ed è normale che, tenta e ritenta, prima o poi vinci. E lo fai con merito”.

Poi, parentesi su Spalletti: “È sempre stato un grande allenatore, io ho sempre sperato di essere allenato da lui, toscano come me. Ha sempre dimostrato il suo valore, in ogni squadra ha sempre creato un’alchimia vincente”.