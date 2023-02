Bagni: “Giuntoli rischiò l’esonero, vi spiego perché è rimasto”

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha svelato un importante retroscena sul ds del Napoli Cristiano Giuntoli.

Di seguito le sue parole a Tele A, durante la trasmissione Si gonfia la rete: “Cristiano Giuntoli ha rischiato seriamente di essere esonerato. C’è stato infatti un periodo in cui il patron del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, non era soddisfatto pienamente del lavoro del suo DS. Aveva però un contratto ancora pluriennale in essere e, per questo motivo, non si è mosso dal suo posto. E i risultati hanno premiato la scelta del patron. Giuntoli sta facendo benissimo“.