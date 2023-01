Esposito: “Se il Napoli batte la Juve ha il 90% di possibilità di vincere lo scudetto. Sarebbe una goduria veder segnare Osimhen”

Carmine Esposito, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Parere su Napoli-Juve? Non sarà la solita partita, la Juve è sempre la Juve… Sarà una gara complicata, ma sarà la squadra bianconera a dover temere il Napoli. Un incontro decisivo per conquistare lo scudetto. Con una vittoria, il Napoli avrà il 90% di possibilità di vincere campionato, perché è la squadra di Allegri ad essere l’antagonista principale degli azzurri per il titolo. Godrei se il Napoli vincesse, quasi il doppio se si considera il possibile margine in classifica. La Juve ha subito soltanto 7 gol in 17 campionato: Spalletti come dovrà raggirare la squadra di Allegri? La Juve è proprio questa: segna e poi di conseguenza tende a chiudersi. Il Napoli, tuttavia, può contare su un potenziale offensivo incredibile. Queste partite si decideranno con alcuni colpi di calciatori in determinate circostanze della gara. Sarebbe una goduria se Osimhen siglasse il gol della vittoria, per non parlare di Kvaratskhelia o Zielinski…. Numeri importanti per Osimhen in Serie A… È cresciuto tanto, i meriti vanno attribuiti a Spalletti. Sta svolgendo un grande lavoro, soprattutto con il nigeriano, il vero trascinatore del Napoli. Dovrebbe migliorare sono nelle attenzioni per fare un passo in avanti, poiché forse esce troppo spesso dal gioco. Se dovesse migliorare sotto questo aspetto, sarebbe decisamente straripante. Sapevo che Osimhen aveva possibilità di vincere la classifica dei capocannonieri”.