Come riporta Tuttosport, il Napoli ha messo gli occhi su Brescianini, centrocampista in forza al Frosinone. Quest’anno con Di Francesco ha trovato grande spazio e continuità nelle prestazioni che lo hanno reso un possibile uomo mercato per l’estate. Il Napoli ci pensa per sostituire il partente Zielinski, ma anche Juve e Atalanta hanno mostrato interesse per il calciatore. Sarà contento il Milan a cui spetta il 50% sulla rivendita del classe 2000.