Il Barcellona molla Lobotka? Offerto Verratti dall’Al-Arabi. I dettagli

Il Barcellona è a caccia di un nuovo mediano che possa rimpiazzare Sergio Busquets. Tra i nomi circolati, si è chiacchierato anche di Stanislav Lobotka, che ha espresso in più di un’occasione il suo apprezzamento per Xavi, tecnico dei catalani. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo invece, lo slovacco non figura nella lista dei blaugrana. In cima alla lista, ci sarebbe Marco Verratti, attualmente in forza ai qatarioti dell’Al-Arabi. Secondo quanto riportato dai colleghi, l’italiano sarebbe stato offerto al Barça. Tuttavia, il calciatore dovrà accettare una significativa riduzione dello stipendio. Oltre lui, i nomi indiziati sono quello di Joshua Kimmich, Martin Zubimendi, Douglas Luiz e Marcelo Brozovic.