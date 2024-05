Garcis: “Conte o Pioli? Dipende da cosa vorrà il Napoli. ADL? Non cambierà, ma come imprenditore non gli si può dire nulla”

Gyorgy Garics, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Se preferisco uno tra Conte o Pioli per la panchina del Napoli? Ci sono alcuni punti da considerare, tra cui la rosa attuale. Tutti e due arrivassero, vorranno vincere più possibile e al più presto possibile. Se uno non vuole stravolgere troppo il modo di giocare che ha avuto la squadra con Spalletti, potrebbe essere più adatto Pioli. Mentre se uno dice, voglio ripartire dando carta bianca e facendo ripartire il ciclo da zero, opterei più per Conte. Entrambi vorranno vincere al più presto possibile perché sono due accaniti della perfezione. Se De Laurentiis dovrebbe cambiare atteggiamento nel caso in cui ingaggiasse Conte? Non sono d’accordo. È padrone della propria società e fa quello che vuole, anche se ne subisce le conseguenze. Vedo difficile che lui possa cambiare o sradicarsi come persona. Come imprenditore ha preso la società in un momento disastroso e l’ha portata allo scudetto. Come imprenditore che gli vuoi dire? Quando pensi di essere arrivato al top, magari perdi un attimo la realtà dei fatti. Pur avendo vinto lo scudetto devi pedalare per riconfermarti. Deve pensare a cosa ha sbagliato, ma da buon imprenditore lo farà. Ma da qui a dire che dia un disastro ciò che sta vivendo, non ci sto. Chi credo che tra Conte e Pioli si avvicini di più a Spalletti per caratteristiche mentali? Purtroppo non ho avuto il piacere di lavorare per Spalletti, ma ho sempre avuto stima per lui e so che anche lui ne ha avuta di me. Pioli secondo me potrebbe essere uno che trova più la strada per comunicare con i giocatori. Conte, invece, riuscirebbe più a trasmettere la sua voglia di vincere a tutti i costi”.