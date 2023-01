Dalla Polonia emergono i dettagli del diritto di riscatto concordato tra Sampdoria e Napoli in merito al trasferimento di Bartosz Bereszynski al club partenopeo. Il laterale classe ’92 potrà essere riscattato a fine stagione per 1.8 milioni di euro: nel caso, scrive ‘Przeglad Sportowy’, per il calciatore 30enne scatteranno altri due anni di contratto.