Osimhen oggetto del desiderio di diversi club: ci pensano 4 club di Premier

Come riporta il Corriere dello Sport, Victor Osimhen è oggetto del desiderio di diversi club in Europa. Il PSG sembrava la squadra in vantaggio sul nigeriano, ma ora pare non più intenzionato a pagare la clausola di 130 milioni. L’offerta è ferma a 90 milioni e ADL, forte del lungo contratto e della clausola, non accetterà offerte così inferiori. In Inghilterra piace a tanti club, tra cui il Liverpool, stanco ormai delle deludenti prove di Darwin Nunez, continuamente bersagliato dai tifosi. Oltre ai Reds, restano alla finestra Arsenal, United e soprattutto il Chelsea.