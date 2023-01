Bonacini, ex pres. Carpi: “Facile dire ora che Giuntoli è bravo. Di Lorenzo è un calciatore straordinario”

Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Oggi è facile dire che Giuntoli è bravo, soprattutto alla luce dell’ultimo mercato. Io lo conosco benissimo, ha iniziato a fare questo lavoro con me e le sue capacità le conosco benissimo, sapevo perfettamente che sarebbe arrivato lontano. Giuntoli è una persona riflessiva, di livello, dà equilibrio. Il Carpi passò dalla D alla A, in pochi anni, dal 2009 al 2015 abbiamo fatto un percorso incredibile. Giuntoli non va ingabbiato perché si perde tanto del suo valore e al Carpi veniva lasciato libero con me, mi pare che anche a Napoli nonostante in serie A ci siano dei paletti sia lasciato abbastanza libero ma attenzione perchè ha ancora margini di crescita. Quando le cose vanno bene vuol dire che il gruppo di lavoro funziona perché non è una sola persona a far andare avanti la barca. Spalletti è una componente importante del successo del Napoli perché non puoi avere un allenatore che non capisce il mercato che fai. È facile dire che Kvaratskhelia è il giocatore che più ha impressionato, ma devo essere sincero: Di Lorenzo per me è straordinario. Anche lui è una scoperta di Cristiano, lo seguiva già ai miei tempi”.

“Il Napoli è molto forte, non so come le altre possano recuperare il vantaggio, non credo sia un’impresa semplice. Poi è chiaro che nel calcio tutto può accadere, ma a livello di forza, credo che il Napoli abbia una grande differenza tecnica rispetto a tutte le altre. Se Giuntoli ha fatto spendere 50 milioni per Osimhen vuol dire che sapeva ciò che faceva. Lui ha un rispetto del danaro importante e parlare adesso di Osimhen è facile, ma quando lo ha preso non tutti erano convinti del valore del nigeriano. Giuntoli va fatto lavorare tranquillo. A Napoli per l’ultima di campionato? So che siete scaramantici, ma credo che il Napoli vincerà prima dell’ultima giornata il titolo! Se volete, ci sarò”.