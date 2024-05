Dalle clip del film, Juan Jesus: “Un giorno vidi Spalletti sistemare cuscino e coperta”. Anguissa: “E ora chi ci batterà?”

C’è grande attese per il film celebrativo del Napoli che uscirà al cinema il 4 maggio, un anno dopo la vittoria del terzo Scudetto azzurro. Oggi nella sala stampa del Maradona è stato presentato al pubblico e sono sono state mostrate anche alcune clip del lungometraggio. In un degli spezzoni si vede Juan Jesus che parla di Spalletti: “Un giorno in cui arrivai prima all’allenamento trovai Spalletti che stava mettendo a posto cuscino e coperta e mi disse che sarebbe venuto a vivere qui…”. Anguissa racconta della consapevolezza che provava della sua squadra: “Mi chiedevo, ma chi ci batterà?”. Non resta che andare al cinema per gustarsi tutti i momenti e gli aneddoti della passata stagione