Gazzetta – Criscito e l’amore per il Genoa, firma a 2000 euro al mese

Domenico Criscito è tornato al Genoa lo scorso 2 febbraio. Il terzino, dopo aver intrapreso l’avventura Toronto insieme a Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, ha scelto di lasciare il club canadese per così tornare al Genoa. La sua decisione però, non è mossa da una volontà economica, ma dall’amore per la maglia rossoblù. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha scelto di percepire il minimo federale per quanto riguarda lo stipendio, ovvero poco più di 2000 euro netti al mese.