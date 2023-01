Sky – La probabile formazione del Napoli contro la Juventus: tre dubbi per Spalletti

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato a Sky Sport 24 gli ultimi aggiornamenti riguardo la probabile formazione che Luciano Spalletti schiererà contro la Juventus. In particolare, i ballottaggi per questa sfida sono 3. Il primo è quello tra Hirving Lozano e Matteo Politano. In queste prime uscite di gennaio, l’allenatore del Napoli ha premiato il secondo, ma la rifinitura di domani definirà la scelta per il match. Altro ballottaggio significativo è quello tra Eljif Elmas e Piotr Zielinski. Il macedone è in uno stato di condizione migliore, ma potrebbe essere scelto il polacco, sia per una questione di gerarchie che per il fatto di aver già disputato certe partite. Ultimo dubbio quello per il terzino sinistro: Mario Rui sta bene, ma Mathias Olivera se la gioca per una maglia da titolare.