Boniek: “Una vittoria del Napoli contro la Juve minerebbe l’obiettivo scudetto per i bianconeri”

Zbigniew Boniek è stato intervistato da Il Mattino, grazie al quale si è espresso sul big match tra Napoli e Juve.

L’ex calciatore ha fatto il punto della situazione, rimarcando come un risultato positivo del Napoli possa frantumare i sogni di rimonta del club bianconero. Il polacco si è lasciato andare a diverse riflessioni sulle due squadre, attualmente le più forti per rendimento in Serie A: “Napoli-Juve è senza dubbio una gara fondamentale, la distanza in classifica permette alla Juve di credere nella rimonta, ma in caso di vittoria del Napoli i bianconeri potrebbero quasi dire addio allo scudetto. Se vogliono puntare al tricolore, devono per forza di cose vincere al Maradona. Una vittoria riaprirebbe leggermente la lotta al titolo, per ora 7 punti di vantaggio sono un patrimonio davvero importante per gli azzurri”.