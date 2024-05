L’ex Napoli Allan torna in Brasile. Dal primo luglio sarà un nuovo giocatore del Botafogo

A partire dal primo luglio 2024, Allan tornerà in Brasile, dove vestirà la maglia del Botafogo fino al 2026. L’ex Napoli, attualmente in forza agli emiratini dell’Al-Wahda, ha infatti firmato un precontratto con la squadra brasiliana, rivelato dal rendiconto finanziario del 2024 pubblicato dalla stessa. Lo riporta Globo Esporte. Il calciatore oggi trentatreenne, è arrivato dall’Udinese nel 2015. In azzurro ha disputato 5 anni, dove ha messo a referto 11 gol e 17 assist in 212 presenze. A questi, si aggiungono tanti polmoni e sacrificio, che hanno dato non poco equilibrio alle varie formazioni napoletane in cui ha giocato. Ha poi lasciato il club nel 2020 per accasarsi all’Everton per la cifra di circa 25 milioni. In passato però, è arrivato a valerne anche 80, ed è a lui legata la vicenda di una mancata partenza al Psg che avrebbe garantito al Napoli la corposa cifra. A seguito di questo mancato trasferimento, il suo rendimento calò.