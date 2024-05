La rete di Politano al Monza votata come “gol del mese di aprile”. I dettagli

Riconoscimento per Matteo Politano. Il bellissimo gol del calciatore del Napoli al Monza è stato scelto come rete del mese di aprile della Lega Serie A. Sarà il primo di due gol in quel mese, al quale ne è seguito un altro di pregevole fattura al Frosinone. Di seguito, la nota diffusa sul sito della Serie A.

“Matteo Politano si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di aprile. Il gol messo a segno dall`ala del Napoli nel match dello scorso 7 Aprile contro il Monza è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A. La perfetta conclusione al volo da fuori area ha permesso a Matteo Politano di superare nelle votazioni la spettacolare rovesciata di Oussama El Azzouzi contro la Roma”.