“Sarò con te” primo al cinema per incassi per il quarto giorno di fila. I dettagli

Per il quarto giorno consecutivo, Sarò con te è il film che ha fatto registrare il maggior incasso nei cinema italiani. La pellicola, che racconta la vittoria del terzo scudetto da parte del Napoli, ha incassato in totale 103.242 euro nella giornata di ieri martedì 7 maggio. Grazie a questi, la somma totale diventa di 955.897 euro, avvicinandosi molto sensibilmente al milione. Dal punto di vista delle presenze invece, il film nella giornata di ieri ne ha registrate 8.601, per un totale complessivo di 79.223 nei giorni di proiezione. Una somma inferiore solo a quella di Challengers di Luca Guadagnino, che ne ha viste 13.450.