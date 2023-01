Il Mattino – Prima volta per Spalletti da campione d’inverno

Il Napoli è stato proclamato campione d’inverno con due giornate di anticipo.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, per il tecnico Spalletti si è trattato della prima volta, un vero record per lui: “È la prima volta per Lucianone mentre per il Napoli è la terza volta negli ultimi 7 anni. Fate gli scongiuri, per carità, perché non c’ è tifoso che non si ricordi come poi è andata a finire a maggio. Il Napoli è, se si può dire, inevitabilmente campione d’ inverno. Che è poi l’ inverno degli altri, l’ inverno dello scontento di Juventus, Milan e Inter. Quando ha vinto lo scudetto l’ Inter, nel 20/21, è stato il Milan a festeggiare il vecchio titolo d’ inverno; l’ anno dopo le parti si sono invertite”.