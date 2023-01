TuttoSport – Focus su Napoli-Juve per evitare altri episodi come quelli accaduti sulla A1

L’attenzione massima è rivolta alla partita Napoli-Juventus e ai controlli di ordine pubblico.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, non saranno più ammessi episodi come quelli accaduti sulla A1 tra ultras napoletani e romani domenica mattina. Il quotidiano ha puntualizzato che potrebbe essere punita la pena di prescrizione con un conseguente divieto di trasferta per coloro che non rispetteranno le regole di ordine pubblico: “Certo dopo il “far west” andato in scena sull’ autostrada del Sole, ora gli occhi sono puntati alle partite del week-end, che presentano subito una gara con “elevati profili di rischio”, ovvero Napoli-Juventus in programma venerdì al San Paolo. L’ input per il fine settimana è quindi quello di esaminare con ancora più rigore i possibili pericoli per l’ ordine pubblico, a cominciare dalla prossima riunione dell’ Osservatorio, in programma domani, e nella quale è al vaglio anche un’ inasprimento delle prescrizioni che possa portare fino al divieto della trasferta”.