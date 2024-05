Stefano Sensi lascerà Inter in estate, avendo il contratto in scadenza nel 30 di giugno 2024. In questa stagione ha giocato 4 partite per un totale di 65 anni. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il Napoli sta facendo un sondaggio per il giocatore. Al Napoli servirà una rivoluzione a centrocampo con Zielinski che andrà via , Lindstrom probabile, Anguissa e Lobotka dipenderà dalle offerte di mercato.