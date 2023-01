Gazzetta – Moviola Inter-Napoli, Sozza se la cava bene. Non si lascia sopraffare dai falletti

Inter-Napoli è stata diretta dall’arbitro Simone Sozza, il quotidiano La Gazzetta dello Sport ha commentato la sua prestazione:

“Era una partita che scottava, ma Sozza se la cava bene. Certo, la gara non è stata particolarmente complicata. Tanti contatti fisici, tanta energia ma il fischietto di Seregno ha scelto la linea – corretta – di far giocare ed evitare di interrompere il gioco per i “falletti”.

Il lavoro per Sozza arriva soprattutto nel finale quando, dall’84’, deve tirare fuori quattro gialli (tutti corretti) nel giro di quattro minuti: comincia Barella per una protesta esagerata per un presunto fallo subito poco prima da Correa; poi è il turno di Di Lorenzo, Dumfries e Kim.”.