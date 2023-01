4 idee per scegliere i numeri da giocare al Lotto

Adesso che si può compilare la schedina anche online, senza dover andare personalmente in ricevitoria e richiedere quella cartacea, sono ancora di più gli italiani che giocano al Lotto nella speranza di essere baciati dalla fortuna. Il problema però rimane sempre lo stesso: quali numeri inserire nella propria schedina? Esistono strategie che permettono di aumentare le proprie chance di vittoria? Purtroppo no: il Gioco del Lotto è basato esclusivamente sulla sorte, dunque l’unica cosa che si può fare è sperare di essere baciati dalla dea bendata. Tuttavia, esistono diverse opzioni per chi è in cerca di idee per trovare i numeri da giocare: vediamo le più gettonate.

#1 Scegliere i numeri consultando la Smorfia Napoletana

Al giorno d’oggi sono ancora moltissimi coloro che riescono a scegliere i numeri grazie alla Smorfia Napoletana: una vera e propria tradizione popolare che si tramanda ormai da secoli ma che continua a riscuotere il suo bel successo tra gli appassionati del Lotto. La Smorfia Napoletana d’altronde associa ad ogni numero compreso tra 1 e 90 un determinato simbolo/significato. Ci si può dunque basare su un sogno che si è fatto, oppure su un evento particolarmente importante accaduto di recente, per trovare con facilità la corrispondenza con i numeri da giocare al Lotto. Online è possibile consultare la Smorfia Napoletana sia nella sua versione classica che in quella moderna, che associa tutti e 90 i numeri a simboli differenti. Questa è dunque un’opzione da prendere sicuramente in considerazione per trovare la giusta ispirazione nel compilare la schedina.

#2 Scegliere i numeri in base ai calciatori

Gli appassionati di calcio amano scegliere i numeri da giocare al Lotto facendo invece riferimento alla propria squadra del cuore o ad evento calcistici particolarmente importanti. Anche in questo caso, di numeri se ne possono ricavare parecchi: è possibile basarsi sul team dell’attuale stagione e sulle varie maglie indossate dai giocatori, sulle date di eventuali match particolarmente fortunati e via dicendo.

#3 Scegliere i numeri in base all’oroscopo

Coloro che credono nell’astrologia e seguono l’oroscopo possono invece trovare i numeri da giocare al Lotto basandosi su quelli fortunati per ogni segno zodiacale. Ce n’è più di 1 che viene associato all’ariete, alla bilancia, al toro e così via dunque si tratta di un’alternativa da prendere in considerazione.

#4 Scegliere i numeri consultando le statistiche

Infine, i giocatori che hanno un pensiero più matematico ed analitico preferiscono scegliere i numeri dagiocare al Lotto basandosi esclusivamente sui dati statistici, relativi ai ritardatari oppure a quelli frequenti. Sul portale ufficiale del Gioco del Lotto è possibile trovare una sezione dedicata proprio queste statistiche, che però è bene precisare non hanno un valore assoluto. Basarsi sui numeri ritardatari, ossia su quelli che non vengono estratti da parecchio tempo, dunque, non permette di aumentare le proprie chance di vittoria. Il Lotto rimane un gioco basato sulla sorte e non esiste alcuna strategia che consenta di vincere. Questo è bene tenerlo sempre a mente, ogni volta che si gioca al Lotto e simili.