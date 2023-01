Inter-Napoli, i quotidiani bocciano Kvaratskhelia: “Gli manca brillantezza”

I quotidiani bocciano Kvaratskhelia, voti bassi e giudizi negativi per l’esterno georgiano che nella partita di ieri non ha dato luce e vita al suo talento:

Corriere dello Sport – 5.5: “Dura vita per il georgiano sulla cui strada Inzaghi semina un po’ di interisti: Darmian o Barella in prima battuta e subito dopo l’arcigno Skriniar. Ci prova in tutti i modi, con forza e coraggio, senza mai trovare lo spunto che tutti gli riconoscono”.

Gazzetta dello Sport – 5: “Skriniar e Darmian lo toccano duro. Il georgiano non si lascia condizionare, però ancora gli manca quella brillantezza per saltare l’uomo e diventa prevedibile“.