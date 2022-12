Il Mattino – La Juve su Giuntoli, ma il ds non vuole lasciare Napoli

Il Mattino, oggi in edicola, analizza la volontà della Juventus di avere Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Sembrerebbe però che Giuntoli non voglia lasciare il club partenopeo e ci sarebbe, invece, un rinnovo contrattuale già in corso:

“La verità è che il Ds azzurro non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli e anzi con l’Ad Chiavelli sta già pensando anche al rinnovo contrattuale. La società bianconera muoverà i primi passi a stretto giro, ma non troverà terreno fertile. Il futuro del dirigente, tranne colpi di scena, sarà ancora tutto partenopeo. Soprattutto dopo l’eccezionale lavoro svolto soprattutto nell’ultima estate”. Si legge sul quotidiano.