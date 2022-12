CdS annuncia: “Scambio Zanoli-Bereszynski, manca solo l’ufficialità”

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità di calciomercato. Sembra che lo scambio Zanoli-Bereszynski sia in dirittura d’arrivo perché Sampdoria e club azzurro avrebbero trovato l’intesa. Manca solo l’annuncio ufficiale che sigilli lo scambio e permetta ai due calciatori di scambiarsi le maglie:

“La scelta – a questo punto – va semplicemente espressa ufficialmente, prendendo i moduli federali e autografandoli: penna, carta e calamaio, come s’usava un tempo, per spostare Alessandro Zanoli (22) alla Sampdoria e consentire a Bartos Bereszynski (30), in fin dei conti sa di gioco dello specchio sulle fasce, nel quale ognuno pensa a scorgere riflessi incoraggianti”. Si legge sul quotidiano.