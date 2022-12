CdM – Napoli, Rrahmani vicino al rientro: il test nell’amichevole contro il Lille

Amir Rrahmani sarebbe vicino al rientro in campo, a riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Il difensore azzurro è stato costretto a un lungo riposo dopo l’infortunio rimediato nella gara contro la Cremonese. La lesione muscolare è in fase di recupero:

“Rrahmani potrebbe rientrare almeno per uno spezzone nella gara di mercoledì contro il Lille, un passaggio fondamentale per essere a disposizione di Spalletti il 4 gennaio contro l’Inter, l’orizzonte che è nei pensieri di tutti in questo dicembre così anomalo a causa del Mondiale, una fase transitoria, di preparazione in vista del 2023”. Si legge sul quotidiano.