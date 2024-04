TMW – Le probabili formazioni: Olivera in fase di recupero, emergenza difesa per i giallorossi!

Con nove punti di differenza, si sfideranno domenica alle 18:00 Napoli e Roma in un Maradona sold out. Contro i capitolini potrebbe essere davvero l’ultimo treno per l’Europa. Calzona potrà contare sull’intero organico, Olivera potrebbe tornare disponibile domenica. Rrahmani e Mario Rui hanno scontato le squalifiche. Il 4-3-3 vedrà i suoi interpreti migliori Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Mario Rui con Juan Jesus e Di Lorenzo che completano il reparto. A centrocampo si va verso la fiducia a Zielinski, nel terzetto con Anguissa e Lobotka. In attacco Politano vince il ballottaggio con Ngonge e completerà il reparto con Kvaratskhelia e Osimhen.

Lukaku recupererà difficilmente per il Napoli. Intanto, De Rossi corre ai ripari: è emergenza difesa con Llorente squalificato e gli infortunati Smalling e Ndicka out. 4-3-3 anche per i giallorossi con Svilar in porta e difesa composta da Celik, Mancini, Huijsen e Spinazzola. In mezzo al campo riposo per Paredes (anche lui squalificato). Al suo posto Bove con Cristante e Pellegrini, mentre in attacco Abraham prenderà il posto di Lukaku tra Dybala ed El Shaarawy. Lo fa sapere Tuttomercatoweb.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Spinazzola, Huijsen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All.: De Rossi.