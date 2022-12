Gazzetta – Lukaku torna subito all’Inter: nel mirino la sfida con il Napoli

Romelu Lukaku, dopo l’eliminazione del suo Belgio, tornerà subito a Milano per allenarsi con i compagni di squadra.

Come trattato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante si metterà subito al lavoro per arrivare in completa ripresa al match contro il Napoli dopo la sosta Mondiale: “Del resto, c’ è un altro Mondiale che giocherà il belga, con data di inizio il 4 gennaio: per avvicinarsi al 100% in vista di Inter-Napoli, lavora duro e non vuole minimamente disperdere i progressi fisici fatti col Belgio”.