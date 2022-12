Juve, altri guai in arrivo? Ronaldo reclama i suoi 20 milioni della manovra stipendi

Anche l’ex Juventus Cristiano Ronaldo si sarebbe attivato, con il suo entourage, a seguito del polverone sollevato in casa bianconera per la manovra stipendi. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il campione portoghese ha chiesto di visionare gli atti del procedimento penale in cui sono contenuti i dettagli dell’operazione compiuta dalla dirigenza bianconera per le annualità 2020-2021.

L’attaccante starebbe studiando un modo per ottenere i 19,9 milioni di euro che, secondo lui, gli spetterebbero sulla base degli accordi presi con il club sulla riduzione degli ingaggi legati all’emergenza Covid.