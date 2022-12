TMW – Calaiò: “Mazzocchi da Napoli e non solo! Nazionale? Ora basta poco…”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com per dire la sua sulla Nazionale italiana. Di seguito riportiamo un estratto della sua lunga intervista:

“Il calcio è cambiato rispetto a quando giocavo io, il livello tecnico si è abbassato parecchio ed adesso bisogna avere anche importanti caratteristiche fisiche per giocare, penalizzando lo spettacolo. Quando giocavo io a Siena c’era l’Inter del Triplete, il Milan di Kaká e Ronaldinho, erano altri tempi, dove chi giocava a Milano, a Roma, a Torino contro la Juve perdeva 3 o 4 a 0. Ora la Serie A è un torneo equilibrato ed è facile che ci possano essere sorprese con una piccola che batte una Big in casa sua e non solo… questo fa capire che il livello si è un po’ abbassato.

Nazionale? Ci sono arrivato a 28 anni, ci stavo gia andando qualche anno prima ma poi mi sono rotto il perone, è stato difficile perché ho dovuto fare molti sacrifici, adesso basta poco… Anche se dovrebbero esserci più giovani in campo, ma non i vari Barella, Verratti o Meret a 24-25 anni, parlo di giovani come Gavi e Pedri, che giocano a 17 anni nel Barcellona o a 16 anni nel Bayern Monaco. Ci vogliono più giovani come Pafundi, perché se l’Italia non è arrivata al Mondiale una domanda bisogna farsela…

Mazzocchi? Sul campo ha dimostrato di meritare la Nazionale, ha grande gamba, voglia e suda la maglia. A Parma mi raccontava dei suoi inizi nelle scuole calcio, che andava a portare la spesa nei condomini del palazzo. Si è guadagnato tutto con il sacrificio, è un grande professionista, sono sicuro che il prossimo anno sarà in una Big come Napoli, Milan, Juventus o Inter”.