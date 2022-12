Gazzetta – Napoli, otto punti di vantaggio ma attenzione a gennaio: tre big match in un mese

Basteranno otto punti di vantaggio sulle inseguitrici per ‘scacciare’ indietro i pericoli che stanno per arrivare? Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla di gennaio come mese nero per gli azzurri di Spalletti in virtù di tre importanti Big match in pochi giorni.

“Quello di gennaio è una cartina tornasole per il Napoli, scrive la Rosea, che prima del giro di boa affronterà l’Inter a San Siro e la Juventus al Maradona e a fine mese la Roma. Tutte avversarie costrette a vincere, bisognerà dunque ripartire col piede giusto a gennaio…”.