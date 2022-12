Tmw – Demme in uscita dal Napoli, sul centrocampista occhi della Bundes e della Serie A

Diego Demme in questo inizio di stagione non ha trovato un ampio minutaggio nel Napoli di Luciano Spalletti. Il centrocampista ex Lipsia in questo mercato di gennaio potrebbe anche dire addio alla società azzurra. Sul mediano tedesco ci sono varie squadre, così come riporta Tuttomercatoweb su di lui ci sono gli occhi sia della Serie A che della Bundesliga, dove potrebbe fare ritorno. In Germania ci sono varie squadre che vogliono il numero 4, e in prima fila troviamo l‘Arminia Bielefeld, ma anche altre squadre. Oltre alle sirene tedesche ci sono anche quella dal campionato italiano, infatti il Monza ha messo nel mirino il centrocampista.