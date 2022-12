Walter De Maggio ha parlato in diretta alla radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo il futuro di Cristiano Giuntoli. Nelle ultime settimane il Ds del Napoli è stato accostato alla Juventus, ma il giornalista ha voluto chiarire quanto l’ex Carpi stia bene a Napoli. Queste le parole di Walter De Maggio: “Giuntoli al Napoli si trova benissimo, lui alla Juventus non ci pensa e non ha nessuna intenzione di andarsene, anche perché ha un contratto lungo”.