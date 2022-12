Collina sui recuperi extra large: “La gente vuole vedere più calcio”

Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri per la Fifa, ha parlato dei maxi recuperi che tanto stanno facendo discutere in questo Mondiale: “Il tema delle partite che durano anche meno di 50 minuti di gioco effettivo è qualcosa che ci portiamo dietro da tempo. La gente vuole vedere più calcio e noi come FIFA e come IFAB abbiamo chiesto in questi anni di fare qualcosa per provare ad avere più tempo giocato durante le gare.

Già durante i Mondiali in Russia abbiamo fatto qualcosa in questa direzione, chiedendo agli arbitri di calcolare più accuratamente il tempo di recupero da dare alla fine di ogni tempo. E questa raccomandazione è stata rinnovata prima di Qatar 2022 per offrire più tempo di gioco effettivo durante una partita“.