Lozano: “L’Argentina è una squadra con grandi giocatori, sarà un grande stimolo sfidarli”

Hirving Lozano, ala messicana del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Argentina di domani sera alle 20. Il ‘Chucky’ ha parlato della sfida con la Polonia terminata in pareggio, della sfida con l’albiceleste e del gruppo messicano. Queste le sue parole in conferenza: “La sfida con la Polonia è stata difficile. Ora bisogna affrontare l’Argentins, un’altra grande rivale con tanti giocatori fortissimi, e a me piace affrontare giocatori così: Sfidarli sarà stimolante, e cercheremo di giocare nel migliore dei modi come ogni partita. Qui ci sono giocatori di grandi qualità, ho dei grandi compagni di squadra. Speriamo di poter andare avanti, ma questo dipende solo da noi e domani abbiamo la possibilità di riuscirci. Le partite durano più di 90 minuti, dobbiamo essere pazienti e giocare una partita intelligente”.