Bigon: “De Laurentiis è un grande imprenditore e sa scegliere bene le persone e i ds”

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Bigon che ci ha lavorato da vicino per anni e conosce molto bene il patron azzurro, per questo lo definisce come un grande imprenditore e che sa leggere le persone. Queste le sue parole: “Lui è un grande imprenditore e sa leggere bene le persone. Sa scegliere bene sia le persone che i direttori sportivi, lo si è visto con i risultati. La fortuna non c’entra, è una sua dote di gran livello. Il nostro lavoro è a metà tra fare il risultato e portare economia alla società. Per forza si deve dare un occhio a plusvalenze e monte ingaggi, per questo il Napoli è una mosca bianca, riuscendo a vincere trofei e mantenendo il bilancio sano”.